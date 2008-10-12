Віталій Кличко: трохи засмутився...

Український суперважкоатлет Віталій Кличко, який переміг напередодні чемпіона світу за версією WBC нігерійця Семюела Пітера і став новим володарем титулу , прокоментував підсумки бою.

«Не вдаватимуся в технічні подробиці, лише відзначу, що Пітер – чемпіон світу. А це звання не завойовують випадково. Він спортсмен з величезною силою удару, і моя найменша помилка могла б обійтися дуже дорого. Тому я прагнув не припускатися помилок і використовувати помилки Пітера.

У нього дуже сильний удар. Я розумів, що, якщо хоч би разок потраплю під нього, поєдинок може закінчитися достроково і не на мою користь, тому не залишав Самуелю шансу на атаку.

Трохи засмутився від того, що в поєдинку не була поставлена завершальна крапка. Якби він достроково не перервав бій, то в дев`ятому або ж десятому раунді я б розставив крапки над «i», і Самуель Пітер зайняв би горизонтальне положення. Я бачив, що Пітер пропускає удари і чекав вирішальний момент для нищівного удару, що поставив би вирішальну крапку в поєдинку.

Я дуже радий, що все вийшло і, що енергія і час, інвестовані для цієї перемоги, не пропали дарма. Я дуже радий, що сьогодні на честь моєї перемоги звучав український гімн і був піднятий український прапор. Радий, що все вийшло і вдячний усім, хто підтримав мене в цьому досить ризикованому і авантюрному почині. Було б дуже здорово, якби в найближчому майбутньому Володимир зустрівся з тимчасовим чемпіоном світу WBA Миколою Валуєвим або ж тимчасово не чинним чемпіоном WBA Русланом Чагаєвим і зібрав би всі чемпіонські пояси», – цитує Віталія Sports.ru.