Віталій Кличко - знову чемпіон світу

Достроково, перемогою українського спортсмена, закінчився бій Віталій Кличко - Самюель Пітерс за чемпіонський пояс за версією WBC (Світова боксерська рада).

Вісім раундів Віталій Кличко демонстрував очевидну перевагу, його суперник не довів практично жодного удару, крім 6-го і 7-го раунду, коли Пітер спробував переламати хід двобою. Наприкінці восьмого раунду Самюель Пітер одержав останні два міцні удари, але не впав у рингу - відбув перерву і не зміг встати на 9-й раунд.

Фото AP, Reuters