Віталій Кличко - знову чемпіон світу

00:58, 12 жовтня 2008
Спорт
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Достроково закінчився бій з Пітером

Достроково, перемогою українського спортсмена,  закінчився бій Віталій Кличко - Самюель Пітерс за чемпіонський пояс за версією WBC (Світова боксерська рада).

Вісім  раундів Віталій Кличко демонстрував очевидну перевагу, його суперник не довів практично жодного удару, крім 6-го і 7-го раунду, коли Пітер спробував переламати хід двобою. Наприкінці восьмого раунду Самюель Пітер одержав останні два міцні удари, але не впав у рингу - відбув перерву і не зміг встати на 9-й раунд.

Ось вони: чемпіонські пояси

Фото AP, Reuters

 

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