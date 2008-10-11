Наближаються міжнародні змагання з підводного полювання

11-12 жовтня в Полтавській області в акваторії Дніпра біля Кременчука пройдуть міжнародні змагання з підводного полювання «Слов`янський кубок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Кременчуцького міськвиконкому.

За її даними, участь у змаганнях братимуть близько 100 любителів підводного полювання.

«У нас 30 команд, – повідомив УНІАН організатор змагань Андрій КОВАЛЬОВ. – Учасники - переважно жителі країн СНД: Росії, Білорусі, Молдови.

Відбуватимуться як командні змагання, так і особистий залік. Переможці, які зловлять найбільшу рибу, одержать призи».

А.КОВАЛЬОВ додав, що змагання з підводного полювання «Слов`янський кубок» проводяться вже в десятий раз.