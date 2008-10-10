Кличко виявився вищим за Пітера, а Пітер - товстішим за Кличка

У Берліні відбулося зважування боксерів-важкоатлетів Віталія Кличка і Семюела Пітера, які 11 жовтня мають провести бій за титул чемпіона світу за версією WBC (Світова боксерська рада). Вага Кличка становить 112 кілограмів, і він виявився на три кілограми легшим за свого суперника. Зважування відбулось у Берліні, де й відбудеться бій Пітер - Кличко. Зріст українця - 202 сантиметри, і він на 18 сантиметрів вищий за Пітера.

Нині чемпіоном світу за версією WBC є нігерійський боксер. Проте Кличко, який не виходив на ринг з грудня 2004 року, має титул "почесного чемпіона", і цей статус дозволяє йому кинути виклик офіційному чемпіонові.

Зазначмо, що звання чемпіона світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація) належать Володимиру Кличку - молодшому братові Віталія. Якщо Віталій Кличко переможе Пітера, то вперше в історії боксу чемпіонськими титулами у важкій вазі за різними версіями володітимуть рідні брати.

Лента.ру