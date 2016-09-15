Президент ФФУ про перемогу заявки України на фінал Ліги Чемпіонів: це божевільний крок вперед

«Сьогодні в Афінах пройшло голосування по вибору міста-господаря фінального матчу Ліги чемпіонів 2018 року. В непростих умовах, в яких ми всі знаходимося, нам вдалося зробити божевільний крок вперед. Цей шлях був дуже важким, але результат того вартий», - заявив Павелко.

Він також подякував президенту Порошенку, який, за його словами «надав максимальну допомогу, підтримав у всіх проблемних ситуаціях і щиро переживав перед голосуванням».

«Величезне спасибі всім, хто був задіяний у підготовці необхідної документації і супроводжував цей проект з самого початку», - додав президент ФФУ.

Павелко висловив упевненість, що Україна зробить все, щоб цей фінал став зразковим. «Сьогодні ми ще раз довели, що українці гідні самого кращого. З перемогою Київ, з перемогою Україна. Ми цього варті, як ніхто! І ми в черговий раз доведемо всьому світові, що Україна-велика держава!», - зазначив він.