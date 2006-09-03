Визначився чемпіон світу з баскетболу

В неділю у фінальному матчі турніру, який проходив у Японії, іспанці перемогли діючих чемпіонів Європи греків - 70:47, повідомляє РИА "Новости".

У звітному матчі підопічні Панайотіса Яннакіса не виграли жодної чверті, причому в жодній з них греки не зуміли подолати бар`єр в 13 очок, а на велику перерву пішли, програючи 20 очок (23:43). При цьому слід відзначити, що у збірної Іспанії не грав один з ключових гравців команди - центровий По Газоль, який у півфіналі проти збірної США зламав одну з кісток стопи.

Запитання щодо переможця було практично зняте на початку четвертої чверті, коли перевага збірної Іспанії досягла 27 очок. Після цього команди перестали грати на повну силу: іспанці - подумки вже святкуючи перемогу, а греки - змирившися з поразкою.

Кращими у складі новоспечених чемпіонів світу стали Хуан Карлос Наварро і Хорхе Гарбахоса, які набрали по 20 очок. До цього показника Гарбахоса додав 10 підборів.

Досі кращим виступом збірної Іспанії на світовій першості було четверте місце у 1982 році. Тоді в Колумбії іспанці програли в матчі за третє місце збірній Югославії 117:119.

Для греків срібні медалі чемпіонату світу також стали найкращим досягненням на форумах планети. У 1994 і 1998 роках їм вдавалося дійти до півфіналу, але в обох випадках вони програвали і в результаті задовольнялися четвертим місцем.

Володарями бронзових нагород на чемпіонаті світу-2006 в Японії стали гравці збірної США, перегравши в матчі за третє місце команду Аргентини (96:81).