Збірна Італії почала відбір на Євро-2008 з сенсації

У суботу 2 вересня відбулися 19 матчів відбірного турніру Євро-2008. Головна сенсація відбулася в Неаполі, де чемпіони світу італійці зіграли внічию з рахунком 1:1 з командою Литви. Суперники збірної Росії по групі Е збірні Англії та Ізраїлю перемогли відповідно Андорру та Естонію.

Англійці під керівництвом нового головного тренера Стіва Макларена не мали жодних проблем у матчі з Андоррою. Вже на 5-ій хвилині Пітер Крауч відкрив рахунок у матчі, на 13-й Стівен Джеррард його подвоїв, а на 38-й Джермен Дефо збільшив перевагу. У другому таймі Крауч і Дефо встановили остаточний результат – 5:0.

Збірна Ізраїлю добилася перемоги в Таліні за рахунок єдиного гола аргентинця Роберто Колаутті, який лише напередодні одержав ізраїльський паспорт. Він вдало зіграв на добиванні після удару Йоссі Бенаюна на 7-ій хвилині. Після цього перевагою володіла збірна Естонії, але жоден з численних моментів реалізувати не змогла.

У групі А перемог добилися збірні Фінляндії і Сербії. Фінни в гостях обіграли збірну Польщі з рахунком 3:1 (Гаргула – Літманен (2), Вяюрюнен), а серби на своєму полі виграли з рахунком 1:0 (Жигіч) у збірної Азербайджану.

У групі В збірна Литви в гостях вела в рахунку у збірної Італії завдяки голу Данілявічуса на 21-ій хвилині, але Філіппо Індзагі за десять хвилин відновив рівновагу. Не зважаючи на те, що територіальною перевагою володіли італійці, литовці створили чимало небезпечних моментів біля воріт господарів поля, у складі яких надійно зіграв голкіпер Джанлуїджі Буффон.

У цій же групі збірна Франції легко обіграла в гостях збірну Грузії з рахунком 3:0. До 16-ої хвилини французи, що проводили перший офіційний матч після того, як з великого спорту пішов Зінедін Зідан, вели з рахунком 2:0. На 7-ій хвилині відзначився Флоран Малуда, який вразив ворота Чантурії ударом метрів з 20, а потім Луї Саа ударом з лінії штрафного вдуге змусив капітулювати грузинського голкіпера. Остаточний рахунок встановив Малхаз Асатіані, який на першій хвилині другого тайму зрізав м`яч у свої ворота.

Ще в одному матчі групи В збірна Шотландії з рахунком 6:0 розгромила збірну Фарерськіх островів. Один з м`ячів у цьому матчі забив нападаючий московського "Локомотива" Гарі О`коннор.

У групі С з великим рахунком на виїзді перемогли збірні Боснії і Герцеговини та Норвегії. Боснійці в гостях обіграли з рахунком 5:2 збірну Мальти, а норвежці з рахунком 4:1 виграли у збірної Угорщини. Два м`ячі у складі "вікінгів" забив форвард "манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, який не грав близько двох років через серію травм. Ще в одному матчі цієї групи чинні чемпіони Європи греки також в гостях обіграли молдаванів з рахунком 1:0. Єдиний м`яч у цьому матчі забив Нікос Ліберопулос у середині другого тайму.

У групі D перемогу святкували словаки, чехи і німці. Збірна Словаччини з рахунком 6:1 розгромила команду Кіпру. Рахунок у цьому матчі відкрив легіонер пітерського "Зеніту" Мартін Шкртел. Збірна Чехії вдома переграла команду Уельсу з рахунком 2:1. Всі три м`ячі в цьому матчі забили чеські футболісти: Давид Лафата двічі вразив ворота валлійців, а легіонер московського "Спартака" Мартін Йіранек зрізав м`яч у свої ворота. Збірна Німеччини вдома добилася мінімальної перемоги з рахунком 1:0 над командою Ірландії. Автором єдиного гола став Лукаш Подольські, кращий молодий гравець цьогорічного ЧС-2006.

У групі F у лідери вийшли збірні Іспанії, Ісландії і Швеції. Іспанці на своєму полі з рахунком 4:0 обіграли команду Ліхтенштейну. М`ячі у складі "червоної фурії" забили Фернандо Торрес, Давид Вілья (двічі) і Луїс Гарсія. Ісландці на виїзді з рахунком 3:0 розгромили збірну Північної Ірландії, а шведи в Ризі з рахунком 1:0 завдали поразки збірній Латвії.

У групі G лише один матч виявив переможця. Збірна Люксембургу на своєму полі програла команді Нідерландів з рахунком 0:1 (гол на рахунку Матейсена). Два інших матчі завершилися з однаковим рахунком 2:2. Так зіграли Білорусія – Албанія, Румунія – Болгарія.

Наступні матчі відбірного турніру Євро-2008 відбудуться в середу 6 вересня. Цього дня збірна України в Києві зіграє з командою Грузії.

За матеріалами Лента.ру