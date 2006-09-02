Закінчився матч за третє місце на чемпіонаті світу з баскетболу

В Японії на чемпіонаті світу з баскетболу визначився бронзовий призер. Ним стала збірна США, яка в матчі за третє місце переграла олімпійських чемпіонів - збірну Аргентини з рахунком 96:81.

Чемпіон світу визначиться в неділю в матчі команд Греції і Іспанії.

Найрезультативнішим гравцем матчу США - Аргентина став найцінніший баскетболіст фіналу НБА минулого сезону Дуейн Уейд з "Майямі Хіт", який набрав 32 очки. 18 з них він відправив до кошика збірної Аргентини в четвертій чверті гри.

Ключовим чинником в перемозі американців стало те, що вони змогли примусити лідерів збірної Аргентини - Ману Жінобілі, Фабрісіо Оберто і Луїса Сколу - робити багато фолів. У результаті ці гравці велику частину другої половини зустрічі провели на лаві запасних.

Лента.ру