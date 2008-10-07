Результати жеребкування Кубка УЄФА

У Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування групового етапу Кубка УЄФА.

Група А "Шальке-04" (Німеччина)

"Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Расінг" (Англія)

"Твенте" (Нідерланди)

Група В "Бенфіка" (Португалія)

"Олімпіакос" (Греція)

"Галатасарай" (Туреччина)

"Герта" (Німеччина)

"МЕТАЛІСТ" (Україна)

Група С "Севілья" (Іспанія)

"Штутгарт" (Німеччина)

"Сампдорія" (Італія)

"Партизан" (Сербія)

"Стандард" (Бельгія)

Група D "Тоттенхем" (Англія)

"Спартак" Москва (Росія)

"Удінезе" (Італія)

"Динамо" Загреб (Хорватія)

"Неймеген" (Нідерланди)

Група Е "Мілан" (Італія)

"Херенвеєн" (Нідерланди)

"Брага" (Португалія)

"Портсмут" (Англія)

"Вольфсбург" (Німеччина)

Група F "Гамбург" (Німеччина)

"Аякс" (Нідерланди)

"Славія" Прага (Чехія)

"Астон Вілла" (Англія)

"Жиліна" (Словаччина)

Група G "Валенсія" (Іспанія)

"Брюгге" (Бельгія)

"Русенборг" (Норвегія)

"Копенгаген" (Данія)

"Сент-Етьєн" (Франція)

Група Н ЦСКА Москва (Росія)

"Депортіво" (Іспанія)

"Фейєноорд" (Нідерланди)

"Нансі" (Франція)

"Лєх" (Польща)

Всі команди проведуть по чотири матчі - два вдома і два на виїзді. До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що зайняли треті місця в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Матчі групового етапу Кубка УЄФА пройдуть з 23 жовтня по 18 грудня 2008 року.