Результати жеребкування Кубка УЄФА
Матчі пройдуть з 23 жовтня по 18 грудня
У Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування групового етапу Кубка УЄФА.
Група А"Шальке-04" (Німеччина)
"Парі Сен-Жермен" (Франція)
"Манчестер Сіті" (Англія)
"Расінг" (Англія)
"Твенте" (Нідерланди)
Група В"Бенфіка" (Португалія)
"Олімпіакос" (Греція)
"Галатасарай" (Туреччина)
"Герта" (Німеччина)
"МЕТАЛІСТ" (Україна)
Група С"Севілья" (Іспанія)
"Штутгарт" (Німеччина)
"Сампдорія" (Італія)
"Партизан" (Сербія)
"Стандард" (Бельгія)
Група D"Тоттенхем" (Англія)
"Спартак" Москва (Росія)
"Удінезе" (Італія)
"Динамо" Загреб (Хорватія)
"Неймеген" (Нідерланди)
Група Е"Мілан" (Італія)
"Херенвеєн" (Нідерланди)
"Брага" (Португалія)
"Портсмут" (Англія)
"Вольфсбург" (Німеччина)
Група F"Гамбург" (Німеччина)
"Аякс" (Нідерланди)
"Славія" Прага (Чехія)
"Астон Вілла" (Англія)
"Жиліна" (Словаччина)
Група G"Валенсія" (Іспанія)
"Брюгге" (Бельгія)
"Русенборг" (Норвегія)
"Копенгаген" (Данія)
"Сент-Етьєн" (Франція)
Група НЦСКА Москва (Росія)
"Депортіво" (Іспанія)
"Фейєноорд" (Нідерланди)
"Нансі" (Франція)
"Лєх" (Польща)
Всі команди проведуть по чотири матчі - два вдома і два на виїзді. До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що зайняли треті місця в груповому етапі Ліги чемпіонів.
Матчі групового етапу Кубка УЄФА пройдуть з 23 жовтня по 18 грудня 2008 року.