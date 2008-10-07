Володимир Кличко дав прогноз на бій свого брата

Володимир Кличко, який володіє чемпіонськими титулами IBF (Міжнародна боксерська федерація) і WBO (Всесвітня боксерська організація) у важкій вазі, заявив, що його брат Віталій Кличко нокаутує чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) нігерійця Семюела Пітера. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на fightnews.com.

Бій Кличка-старшого з Пітером відбудеться 11 жовтня в Берліні. За словами Володимира Кличка, 11 жовтня вперше в історії боксу два брати одночасно володітимуть чемпіонськими поясами у важкій вазі.

Кличко-молодший висловив сподівання, що його брат відправить Пітера в нокаут раніше, ніж той продемонструє свою здатність завдавати сильних ударів.

Володимир Кличко відзначив, що Пітер за габаритами і боксерським стилем схожий на попереднього суперника його брата, американця Денні Вільямса, якого Віталій Кличко переміг у 2004 році.

24 вересня під час прес-конференції Пітер заявив, що Віталій Кличко і його брат діють на рингу як роботи. Себе нігерієць назвав технічним боксером і нокаутером і пообіцяв "зрубати українця як дерево".