Кличко і Пітер ледь не побилися на прес-конференції

У суботу відбудеться двобій між почесним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC українцем Віталієм Кличком і чинним чемпіоном світу з тієї ж версії нігерійцем Семюелем Пітером. Напередодні у Берліні боксери дали прес-конференцію. Не обійшлося і без ексцесів.

Віталій Кличко відзначив, що, незважаючи на чотирирічну перерву, до бою готовий на сто відсотків. «Підготовка в Австрії пройшла за планом. Але не вдалося уникнути і неприємних моментів: одному з моїх спаринг-партнерів довелося виплатити компенсацію за завдання фізичних пошкоджень, настільки сильно я його "обробив", зізнався український боксер. Легендарний тренер Семюеля Пітера Стейсі Маккінлі запевнив, що його підопічний поб`є Віталія: «Історія повторюється: після свого повернення на ринг в 1980 році Мохаммед Алі програв Ларрі Холмсу. Холмс, у свою чергу, повернувшись на ринг, програв Майку Тайсону. Думаю, що Сем нокаутує Віталія в шостому або сьомому раунді». На прес-конференції ледь не дійшло до бійки між боксерами: після їдких зауважень на свою адресу Пітер спробував накинутися з кулаками на Кличка, утім завадила охорона.

Німецька хвиля