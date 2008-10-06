Польща зберегла за собою право проведення Євро-2012

Футбольним властям Польщі вдалося уникнути санкцій з боку ФІФА і УЄФА, які могли бути накладені сьогодні у зв`язку з втручанням держави в справи національної федерації, повідомляє AP. Нагадаємо, згідно з ультиматумом ФІФА колишні керівники Польської федерації футболу, недавно усунені від роботи арбітражним судом олімпійського комітету країни, повинні були повернутися на свої пости до 13:00 за київським часом сьогоднішнього дня. Інакше Польща могла позбутися права на проведення Euro-2012, а збірна країни ризикувала одержати технічні поразки у відбіркових матчах чемпіонату світу-2010 проти Чехії і Словаччини, запланованих на 11 і 15 жовтня відповідно.

Відсторонений президент Польської федерації футболу Міхал Лісткевич повідомив, що йому і міністерству спорту країни вдалося знайти компромісне рішення. "Це дуже хороша пропозиція, яка дозволить всім сторонам з честю вийти з ситуації, що склалася, - розповів Лісткевич. - Вона передбачає істотні зміни в законодавстві, що регулює діяльність нашої федерації".

Спорт-Экспресс