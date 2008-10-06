Луческу втомився: з січня мене в українському клубі не буде

10:48, 06 жовтня 2008
Спорт
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Зараз Ахметов не відпускає

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу взимку залишить Донецьк. Про це повідомляє Остров з посиланням на "Спорт-Експрес".

"З січня 2009 року мене в українському клубі не буде. Я втомився. Мені потрібний відпочинок після всього цього. У мене є пропозиції з Румунії, Туреччини і інших країн, але я хочу відпочити", - сказав М.Луческу.

Під цими словами 63-річний тренер, швидше за все, має на увазі жорстку критику уболівальників і преси, викликану невдалим виступом "Шахтаря" в чемпіонаті України, з чим М.Луческу зіткнувся вперше за чотири з половиною роки роботи в Донецьку.

"До грудня я не можу залишити "Шахтар", навіть якщо дуже захочу. Мене не відпускає президент клубу Рінат Ахметов, все залежить від нього. І я вимушений виконувати умови контракту", - підкреслив тренер.

Нагадаємо, раніше президент клубу Рінат Ахметов заявив, що М.Луческу буде звільнений, якщо "Шахтар" не пройде груповий раунд Ліги чемпіонів.

 

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