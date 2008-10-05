Тимошенко вирішила, що тренери мають заробляти не менше, ніж чемпіони

Кабінет міністрів України постановою № 867 від 1 жовтня 2008 року встановив, що з 1 січня 2010 року розмір винагород тренерам за підготовку чемпіонів та призерів літніх або зимових Олімпійських ігор буде дорівнювати розміру винагород спортсменів.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Довідка УНІАН. Зараз винагорода спортсмена за перше місце на Олімпіаді становить 700 тис. грн., за друге – 500 тис. грн., за третє – 350 тис. грн. Згідно з попередніми рішеннями уряду, тренери за підготовку олімпійських призерів отримують винагороду у розмірі не більше, ніж 50 відсотків (особистому тренеру - не менше ніж 25 відсотків) загальної суми відповідної винагороди спортсмена, отриманої за перемогу та призове місце на літніх чи зимових Олімпійських іграх.