УЄФА попередило Польщу, що може Євро-2012 відібрати
Щоб до завтра було все гаразд
Керівний футбольний орган УЄФА застеріг Польщу, що вона ризикує втратити право на проведення Євро-2012, якщо до понеділка, 6 жовтня, не відновить керівництво своєї футбольної федерації.
Про це повідомляє радіостанція Бі-Бі-Сі.
Крім того, Польщу також може бути виключено з усіх міжнародних змагань на рівні збірних і клубів.
Речник УЄФА Вільям ГАЛЬЯРД наголосив, що міжнародні футбольні структури визнають легітимним лише попереднє керівництво Футбольної федерації Польщі на чолі з Міхалом ЛІСТКЕВИЧЕМ і не спілкуватимуться з міністром спорту і призначеним ним тимчасовим адміністратором Федерації.
Правила УЄФА і ФІФА забороняють будь-яке державне втручання у діяльність національних федерацій.
На початку цього тижня уряд у Польщі усунув з посади керівництво футбольної федерації за звинуваченням у корупції.