УЄФА попередило Польщу, що може Євро-2012 відібрати

Керівний футбольний орган УЄФА застеріг Польщу, що вона ризикує втратити право на проведення Євро-2012, якщо до понеділка, 6 жовтня, не відновить керівництво своєї футбольної федерації.

Про це повідомляє радіостанція Бі-Бі-Сі.

Крім того, Польщу також може бути виключено з усіх міжнародних змагань на рівні збірних і клубів.

Речник УЄФА Вільям ГАЛЬЯРД наголосив, що міжнародні футбольні структури визнають легітимним лише попереднє керівництво Футбольної федерації Польщі на чолі з Міхалом ЛІСТКЕВИЧЕМ і не спілкуватимуться з міністром спорту і призначеним ним тимчасовим адміністратором Федерації.

Правила УЄФА і ФІФА забороняють будь-яке державне втручання у діяльність національних федерацій.

На початку цього тижня уряд у Польщі усунув з посади керівництво футбольної федерації за звинуваченням у корупції.