Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу
20:23, 04 жовтня 2008Спорт
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Динамо і Металург ідуть у відрив
Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу.
Зоря - Таврія 1:1 (Жуніор 71 - Ковпак 80)
Карпати - Ворскла 0:0
Кривбас - ФК Львів 2:0 (Бюлюкбаши 50, Бартулович 57)
ФК Харків - Динамо 0:4 (Вукоєвич 58, Соколенко 61 автогол, Бангура 64 пен., 86).
Динамо з 25-ма очками знову нагорі таблиці. Ворскла і Зоря, втративши по два потенційні очки, послаблюють гонку за лідерами - у них, відповідно, 18 і 16 очок.
Нагадаємо, що вчора зіграні матчі:
Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51)
Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65)
Завтра відбудуться матчі Чорноморець - Шахтар, Металург З - Металіст.
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