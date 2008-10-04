Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу.

Зоря - Таврія 1:1 (Жуніор 71 - Ковпак 80)

Карпати - Ворскла 0:0

Кривбас - ФК Львів 2:0 (Бюлюкбаши 50, Бартулович 57)

ФК Харків - Динамо 0:4 (Вукоєвич 58, Соколенко 61 автогол, Бангура 64 пен., 86).

Динамо з 25-ма очками знову нагорі таблиці. Ворскла і Зоря, втративши по два потенційні очки, послаблюють гонку за лідерами - у них, відповідно, 18 і 16 очок.

Нагадаємо, що вчора зіграні матчі:

Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51)

Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65)

Завтра відбудуться матчі Чорноморець - Шахтар, Металург З - Металіст.