Луческу погодився очолити Бешикташ?

Головний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу очолить турецький Бешикташ, повідомляє football.ua з посиланням на турецьку газету Fotomac.

Президент Бешикташа Йилдирим Демірорен, який побував в Україні, зустрічався в Києві з Луческу і одержав його згоду в цьому питанні. Відбулася зустріч одразу після розгромної поразки з рахунком 1:4 від харківського Металіста в Кубку УЄФА. Після матчу з Хаджеттепе в чемпіонаті нинішній наставник чорних орлів Ертугрул Саглам може залишити клуб.

У розмові румунський наставник зазначив, що його контракт закінчується в листопаді, і лише після цього він може з`явитися в Туреччині.

Очікується, що сьогодні відбудеться ще одна розмова на цю тему, впродовж якої сторони обговорять деталі. Президент Бешикташа запропонує Луческу щось близько 3 мільйонів євро на рік, які він нині одержує в Донецьку. Привезти фахівця до Стамбула планується навіть раніше – для цього буде використана пауза в чемпіонаті у зв`язку з матчами національних збірних.

Нагадаємо, що Мірча Луческу чотири роки працював у Туреччині: з «Галатасараєм» (2000-2002) і «Бешикташем» (2002-2004). У 2001 році був визнаний кращим тренером чемпіонату Туреччини. Двічі вигравав чемпіонат Туреччини («Галатасарай» і «Бешикташ»), в 2000-му з «Галатасараєм» Суперкубок УЕФА, а з "Бешикташем" дійшов до чвертьфіналу Кубка УЄФА.

Мірча Луческу тренує Шахтар з травня 2004 року. Чемпіон України 2005, 2006, 2008 років, володар Кубка України 2004, 2008 років, володар Суперкубка України в 2005 і 2008 роках.