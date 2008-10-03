Рейтинги команд - учасниць Кубка УЄФА перед жеребкуванням
Металіст потрапив до 5-го кошика
У найближчий вівторок, 7 жовтня, в Ньоні відбудеться жеребкування групового етапу Кубка УЄФА, в результаті якого будуть сформовані вісім груп, по п`ять команд у кожній. Учасники жеребкування розділені на вісім “кошиків”, виходячи з їх єврокубкового рейтингу.
Кошик 1
"Мілан" (Італія) — 119.934
"Севілья" (Іспанія) — 102.837
"Валенсія" (Іспанія) — 83.837
"Бенфіка" (Португалія) — 77.176
"Шальке-04" (Німеччина) — 67.078
ЦСКА (Росія) — 59.437
"Тоттенхем" (Англія) — 55.996
"Гамбург" (Німеччина) — 52.078
Кошик 2 "Штуттгарт" (Німеччина) — 52.078
"Аякс" (Голландія) — 51.610
"Олімпіакос" (Греція) — 51.525
"Депортіво" (Іспанія) — 46.837
"Брюгге" (Бельгія) — 41.810
"Спартак" (Росія) — 40.437
"Парі Сен-Жермен" (Франція) — 37.380
"Херенвен" (Голландія) — 35.610
Кошик 3 "Русенборг" (Норвегія) — 35.400
"Удінезе" (Італія) — 34.934
"Фейєноорд" (Голландія) — 33.610
"Брага" (Португалія) — 33.176
"Славія" (Чехія) — 31.496
"Манчестер Сіті" (Англія) — 30.996
"Галатасарай" (Туреччина) — 30.469
"Сампдорія" (Італія) — 28.934
Кошик 4 "Герта" (Німеччина) — 27.078
"Партизан" (Сербія) — 25.527
"Нансі" (Франція) — 25.380
"Портсмут" (Англія) — 24.996
"Астон Вілла" (Англія) — 24.996
"Расинг" (Іспанія) — 24.837
"Копенгаген" (Данія) — 23.748
"Динамо" (Хорватія) — 17.836
Кошик 5 "Сент-Етьєн" (Франція) — 17.380
"Вольфсбург" (Німеччина) — 16.078
"Стандард" (Бельгія) — 14.810
"Твенте" (Голландія) — 14.610
"Неймеген" (Голландія) — 12.610
"Металіст" (Україна) — 10.932
"Лех" (Польща) — 6.973
"Жиліна" (Словаччина) — 4.070
Груповий етап триватиме з 23 жовтня по 18 грудня. Кожна команда проводить в групі по чотири гри - дві вдома, дві на виїзді.
До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.