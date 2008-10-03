Рейтинги команд - учасниць Кубка УЄФА перед жеребкуванням

У найближчий вівторок, 7 жовтня, в Ньоні відбудеться жеребкування групового етапу Кубка УЄФА, в результаті якого будуть сформовані вісім груп, по п`ять команд у кожній. Учасники жеребкування розділені на вісім “кошиків”, виходячи з їх єврокубкового рейтингу.

Кошик 1

"Мілан" (Італія) — 119.934

"Севілья" (Іспанія) — 102.837

"Валенсія" (Іспанія) — 83.837

"Бенфіка" (Португалія) — 77.176

"Шальке-04" (Німеччина) — 67.078

ЦСКА (Росія) — 59.437

"Тоттенхем" (Англія) — 55.996

"Гамбург" (Німеччина) — 52.078

Кошик 2 "Штуттгарт" (Німеччина) — 52.078

"Аякс" (Голландія) — 51.610

"Олімпіакос" (Греція) — 51.525

"Депортіво" (Іспанія) — 46.837

"Брюгге" (Бельгія) — 41.810

"Спартак" (Росія) — 40.437

"Парі Сен-Жермен" (Франція) — 37.380

"Херенвен" (Голландія) — 35.610

Кошик 3 "Русенборг" (Норвегія) — 35.400

"Удінезе" (Італія) — 34.934

"Фейєноорд" (Голландія) — 33.610

"Брага" (Португалія) — 33.176

"Славія" (Чехія) — 31.496

"Манчестер Сіті" (Англія) — 30.996

"Галатасарай" (Туреччина) — 30.469

"Сампдорія" (Італія) — 28.934

Кошик 4 "Герта" (Німеччина) — 27.078

"Партизан" (Сербія) — 25.527

"Нансі" (Франція) — 25.380

"Портсмут" (Англія) — 24.996

"Астон Вілла" (Англія) — 24.996

"Расинг" (Іспанія) — 24.837

"Копенгаген" (Данія) — 23.748

"Динамо" (Хорватія) — 17.836

Кошик 5 "Сент-Етьєн" (Франція) — 17.380

"Вольфсбург" (Німеччина) — 16.078

"Стандард" (Бельгія) — 14.810

"Твенте" (Голландія) — 14.610

"Неймеген" (Голландія) — 12.610

"Металіст" (Україна) — 10.932

"Лех" (Польща) — 6.973

"Жиліна" (Словаччина) — 4.070

Груповий етап триватиме з 23 жовтня по 18 грудня. Кожна команда проводить в групі по чотири гри - дві вдома, дві на виїзді.

До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.