Розпочався 10-й тур Чемпіонату України з футболу
20:30, 03 жовтня 2008Спорт
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Металург Д повертає собі лідерство
Зіграно сьогоднішні два матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу
Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51)
Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65)
Тепер у Металурга - 25 очок (у Динамо - 22, Металіста - 18), у Дніпра - 15, Арсенал і Іллічівець залишилися, відповідно, з 10 і 6 очками.
Нагадаємо, що завтра відбудуться матчі: Зоря - Таврія, Карпати - Ворскла, ФК Харків - Динамо, Кривбас - ФК Львів, - а післязавтра Чорноморець - Шахтар, Металург З - Металіст.
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