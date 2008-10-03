Розпочався 10-й тур Чемпіонату України з футболу

Металург Д повертає собі лідерство

Зіграно сьогоднішні два матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51) Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65) Тепер у Металурга - 25 очок (у Динамо - 22, Металіста - 18), у Дніпра - 15, Арсенал і Іллічівець залишилися, відповідно, з 10 і 6 очками. Нагадаємо, що завтра відбудуться матчі: Зоря - Таврія, Карпати - Ворскла, ФК Харків - Динамо, Кривбас - ФК Львів, - а післязавтра Чорноморець - Шахтар, Металург З - Металіст.

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