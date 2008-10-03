Гол Андрія Шевченка у ворота Цюріха (відео)

Італійський " Мілан" в матчі Кубка УЄФА, завдяки голу Андрія Шевченка, в гостях обіграв швейцарський Цюріх (0:1).

"Нарешті відкрив рахунок своїм м`ячам за команду. Дуже радий і дякую уболівальникам за підтримку, яку вони мені надали”, - так прокоментував цей м`яч сам український форвард.

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