Гол Андрія Шевченка у ворота Цюріха (відео)

12:43, 03 жовтня 2008
Спорт
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Рахунок відкрито!

Італійський " Мілан" в матчі Кубка УЄФА, завдяки голу Андрія Шевченка, в гостях обіграв швейцарський Цюріх (0:1).

"Нарешті відкрив рахунок своїм м`ячам за команду. Дуже радий і дякую уболівальникам за підтримку, яку вони мені надали”, - так прокоментував цей м`яч сам український форвард.

 

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Відео з сайту Football.ua

 

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