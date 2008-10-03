Шева нарешті забив за «Мілан»

Форвард "Мілана" Андрій Шевченко, який забив єдиний м`яч у зустрічі Кубку УЄФА з "Цюріхом" (1:0), прокоментував цю подію.

"Нарешті відкрив рахунок своїм м`ячам за команду. Дуже радий і дякую уболівальникам за підтримку, яку вони мені надали. Адже я не реалізував відмінний шанс на початку гри.

На мене чекає ще багато роботи, набирати форму. Але сьогодні я відіграв все 90 хвилин і надзвичайно задоволений цим"

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