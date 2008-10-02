Луческу звинувачує «Барселону» в порушенні правил Fair play

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ звинувачує іспанську «Барселону» в порушенні правил «Fair play» (чесної гри) та нарікає на брак досвіду своєї команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 1 жовтня в Донецьку на прес-конференції після матчу групового туру Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - «Барселона», який закінчився поразкою «гірників» з рахунком 1:2.

«Одразу хочу сказати, що в житті не бачив нічого подібного. Соромно за весь футбол. І за УЄФА, яке відстоює правила «фейр-плей», - сказав М.ЛУЧЕСКУ. Він пояснив, що перед тим, як іспанські футболісти забивали гол, що переламав хід матчу, «всі бачили, що відбулося, коли м`яч вийшов за межі поля». «Наші гравці залишилися стояти на своїх місцях. Помилка нашого воротаря - це брак досвіду. Але що зроблено, то зроблено…», - констатував тренер «Шахтаря». Він переконаний, що «якби такий епізод відбувся в Іспанії, цю команду не випустили б з міста, їм було б не так просто вилетіти». «Барселона» - це велика команда, але потрібно залишатися професіоналами в будь-яких моментах… Наша команда була не готова до того, що «Барселона» може так вчинити для реалізації своїх моментів», - додав М.ЛУЧЕСКУ.

«Я кажу так тому, що від цього залежить моя кар`єра і справді мене це дуже сильно хвилює», - наголосив тренер «Шахтаря».

Він зазначив, що його команда провела матч добре. «Наші футболісти впевнено відіграли…Ми перекрили всі зони, тому суперник нічого не міг протиставити. І якби не те, що сталося на останніх хвилинах, ми б точно пройшли далі в Лізі чемпіонів», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він сказав, що «Шахтар» дуже серйозно готувався до матчу, «пригадали гру з «Севільєю» та інші матчі, донесли до хлопців, що концентрація має бути супермаксимальною». «Але сталося те, що ви побачили», - з гіркотою констатував М.ЛУЧЕСКУ.

«Беру всю вину за поразку на себе», - підсумував тренер «Шахтаря».