«Зеніт» звинувачують у купівлі півфіналу Кубка УЄФА з «Баварією»

Петербурзький «Зеніт» звинувачується в купівлі півфінального матчу Кубка УЄФА з «Баварією» (4:0). За твердженням іспанської преси, мюнхенському клубу дісталося 50 млн. євро. Справа пов`язана з тамбовським ОЗУ і передана в прокуратуру Іспанії і Німеччини. УЄФА почне розслідування найближчим часом, пише Газета.ру.

В середу найбільша суспільно-політична газета Іспанії El Pais опублікувала інформацію, в якій стверджується, що петербурзький «Зеніт» купив матч у відповідь півфіналу Кубка УЄФА проти німецької «Баварії». Після нічиєї в першій зустрічі (1:1) чемпіони Росії на своєму полі розгромили гранда німецького футболу з рахунком 4:0, після чого у фіналі обіграли шотландський «Рейнджерс» і стали володарями трофея.

Газета стверджує, що до рук іспанської прокуратури потрапив аудіозапис, на якому лідер тамбовського організованого злочинного угрупування Геннадій Петров в травні цього року повідомляє свого спільника Леоніда Христофорова, що «Зеніт» виграє матч у відповідь з рахунком 4:0, радячи робити велику ставку в букмекерській конторі. У іншій розмові Петров додав, що за поразку «Баварія» одержить 50 млн. євро. Матеріали вже передані в німецьку прокуратуру.

Телефонний запис потрапив до рук іспанської прокуратури під час розслідування діяльності російської мафії на території Іспанії.

Телефони лідерів тамбовського ОЗУ, яке базується в Санкт-Петербурзі, прослуховувалися протягом року. Операція носила кодову назву «Трійка». Розслідуванням справи займається один з найавторитетніших суддів Іспанії Бальтасар Гарсон. Саме він в 1998 році видав санкцію на арешт чилійського диктатора Аугусто Піночета, а в 2000-му дозволив випустити під заставу заарештованого в Іспанії російського медіа-магната Володимира Гусинського.

Якщо інформація підтвердиться, «Зеніт» можуть чекати найсуворіші заходи, аж до виключення зі всіх єврокубків на тривалий термін. Звання переможця Кубка УЄФА також може бути анулюване.

Тим часом стало відомо, що форвард «Зеніту» Павло Погребняк веде переговори з, ким би ви думали, «Баварією».

«Я веду переговори з «Баварією», – зізнався Павло виданню Goal. – За мюнхенський клуб я вболіваю з дитинства. Пам`ятаю, як батько подарував мені футболку Юргена Клінсмана».

Прес-служба «Зеніту» вже виробила офіційну позицію щодо того, що сталося.

«У деяких ЗМІ з`явилися повідомлення з посиланням на різні іспанські джерела, що містять інформацію, яка зачіпає репутацію ФК «Зеніт», – мовиться в заяві, розміщеній на офіційному сайті клубу. – Гра, показана «Зенітом» в матчах з «Баварією» і «Глазго Рейнджерс», є кращим доказом того, що перемоги петербуржцями були здобуті в чесній, безкомпромісній боротьбі.

Висловлені у низці ЗМІ припущення про нібито змову, що мала місце, ображають усі згадані клуби. В цей час юристи ЗАТ ФК «Зеніт» оцінюють зміст оригіналів публікацій.

Після завершення цієї роботи буде ухвалено рішення про правові способи захисту репутації клубу і спорту в цілому».

ФК «Зеніт» «переконливо» попросив «представників російської преси зважено ставитися до публікацій іспанських ЗМІ і шанобливо ставитися до досягнень російських команд».

Кореспондент іспанського видання Diario As с-р Хосе Антоніо Еспіна підтвердив кореспондентові «Газети.Ru», що факт наявності телефонних переговорів між представниками тамбовської ОЗУ про передачу німецькій «Баварії» ?50 млн. є абсолютною правдою, і що справа дійсно передана в німецьку прокуратуру, яка в цей час проводить необхідні слідчі дії.

«Запис переговорів дійсно існує, і в ньому дійсно йде мова про отримання «Баварією» ?50 млн. за необхідний для російського клубу результат у матчі-відповіді півфіналу розіграшу Кубка УЄФА сезону 2007/2008, – заявив Еспіна. – Цей запис дійсно переданий в німецьку прокуратуру, яка почала розслідування цього інциденту».

Міністр спорту РФ Віталій Мутко на прохання прокоментувати ситуацію зі звинуваченнями санкт-петербурзького «Зеніту» в нібито факті підкупу німецької «Баварії», що мав місце, заявив: «Не зовсім розумію, про що йде мова. Вважаю, що дане повідомлення є чиєюсь фантазією. Якщо ви були на грі, то самі всі бачили. Кого в «Баварії» можна було підкупити? Олівера Кана? Відносно ж початку розслідування дисциплінарним комітетом УЄФА статті в іспанській пресі можу сказати, що вони розслідують будь-які підозрілі, із їхньої точки зору, випадки. Це нічого не означає».