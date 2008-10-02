Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі другого туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА

Група A

Клуж - Челсі 0:0

Бордо - Рома 1:3 (Гуркюфф 18 - Вучинич 64, Баптиста 71, 83)

У Челсі та Клужа - по 4 очки, у Роми - 3, у Бордо - 0.

Група B

Інтер - Вердер 1:1 (Майкон 13 - Пісарро 62)

Анортосіс - Панатінаїкос 3:1 (Сумаррага 11 автогол, Добрашинович 15, Тахер 78 - Салпінгідіс 28 пен)

У Інтера і Анортосіса - по 4 очки, у Вердера - 2, у Панатінаїкоса - 0.

Группа C

Шахтер - Барселона 1:2 (Ілсіньо 44 - Мессі 87, 90+4)

Спортинг - Базель 2:0 (Романьолі 55, Дерлей 86)

У Барселони - 6 очок, у Шахтаря і Спортинга - по 3, у Базеля - 0.

Група D

Ліверпуль - ПСВ 3:1 (Куйт 5, Кін 34, Джеррард 76 - Куверманс 78)

Атлетіко - Марсель 2:1 (Агуеро 4, Гарсія 22 - Ньянг 16)

У Атлетіко та Ліверпуля - по 6 очок, у ПСВ і Марселя - по 0.

Нагадаємо, що вчора зіграли

Група E

Ольборг - МЮ 0:3 (Руні 22, Бербатов 55, 79)

Вільярреал - Селтік 1:0 (Сенна 67)

У МЮ і Вільярреала - по 4 очки, у Селтіка та Ольборга - по одному.

Група F

Фіорентина - Стяуа 0:0

Баварія - Ліон 1:1 (Зе Роберто 51 - Жуніньо 24)

У Баварії - 4 очки, у Ліона та Фіорентини - по 2, у Стяуа - 1 очко.

Група G

Арсенал - Порту 4:0 (ван Персі 31, 48, Адебайор 40, 72 пен.)

Фенербахче - Динамо 0:0

У Арсенала - 4 очки, у Порту - 3, у Динамо - 2, у Фенербахче - 1 очко.

Група H

Зеніт - Реал 1:2 (Данні 25 - Губочан 4 автогол, ван Ністелрой 31)

БАТЕ - Ювентус 2:2 (Кривець 17, Стасевич 23 - Яквінта 29, 45)

У Реала - 6 очок, у Ювентуса - 4, у БАТЕ - 1 очко, у Зеніта очок немає.

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Третій тур команди зіграють 21-22 жовтня.

A. Бордо - Клуж, Челсі - Рома

B. Панатінаїкос - Вердер, Інтер - Анортосіс

C. Шахтар - Спортинг, Базель - Барселона

D. Атлетіко - Ліверпуль, ПСВ - Марсель

E. Вільярреал - Ольборг, МЮ - Селтік

F. Стяуа - Ліон, Баварія - Фіорентина

G. Фенербахче - Арсенал, Порту - Динамо

Н. Зеніт - БАТЕ, Ювентус - Реал