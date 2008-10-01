Шахтар веде в рахунку після першого тайму
22:36, 01 жовтня 2008Спорт
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Тривають матчі Ліги Чемпіонів
Група A
Клуж - Челсі 0:0
Бордо - Рома 1:0 (Гуркюфф 18)
Група B
Інтер - Вердер 1:0 (Майкон 13)
Анортосіс - Панатінаїкос 2:1 (Сумаррага 11 автогол, Добрашинович 15 - Салпінгідіс 28 пен)
Группа C
Шахтер - Барселона 1:0 (Ілсіньо 44)
Спортинг - Базель 0:0
Група D
Ліверпуль - ПСВ 2:0 (Куйт 5, Кін 34)
Атлетіко - Марсель 2:1 (Агуеро 4, Гарсія 22 - Ньянг 16)
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