Ахметов просить фанів «Шахтаря» не кривдити Луческу

Мірча ЛУЧЕСКУ залишиться головним тренером донецького футбольного клубу «Шахтар» щонайменше до кінця першого кола чемпіонату України та ігор у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ в інтерв`ю газеті «Спорт-експрес в Україні», повідомляє прес-служба клубу.

«Давайте проявимо витримку. Зіграємо шість матчів у Лізі чемпіонів, закінчимо перше коло національної першості, проаналізуємо результати й тільки потім зробимо висновки: вичерпав себе ЛУЧЕСКУ чи не вичерпав. Тоді це будуть не емоції, а раціональне, виважене рішення, яке підкаже нам наступні кроки», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він попросив уболівальників «набратися терпіння до зими, не чинити такого тиску на ЛУЧЕСКУ, скрутити образливі для нього банери на трибунах».

«Попереду дуже важливі, якщо хочете, доленосні для «Шахтаря» матчі в Лізі чемпіонів. Єднання команди з уболівальниками в такій ситуації цінне як ніколи», - підкреслив президент клубу.

Він зазначив, що «хай це звучить дещо пафосно, але ЛУЧЕСКУ вже вписав своє ім`я в історію «Шахтаря» золотими літерами».

«Єдине, що я хочу все ж таки сказати: ми розстанемося гідно, по-чоловічому й назавжди залишимося друзями, бо те, що зробив ЛУЧЕСКУ в Донецьку, переоцінити неможливо», - зауважив Р.АХМЕТОВ.

Водночас він не виключив, що М.ЛУЧЕСКУ залишиться в команді в разі її виходу в чвертьфінал Ліги чемпіонів: «З одного боку, було б логічно й справедливо, щоб він залишився і довів свою команду до тієї межі, на яку вона здатна в Лізі чемпіонів. Але, з другого боку, потрібно буде дивитися, аналізувати все, включаючи наш виступ у Чемпіонаті України, якість гри команди».

Президент «Шахтаря» визнав, що втрата командою 18 очок у перших турах чемпіонату України впала на нього «як сніг на голову». «Не було нічого, що б її провіщало. Ті ж гравці, той же тренер - і на тобі...», - нарікає президент клубу, але висловив упевненість, що «слабка команда з такої ситуації не вибереться, а ми це зробимо». «Доведемо всім, що «Шахтар» - це «Шахтар», і з нами треба рахуватися як і раніше. Доведемо, не сумнівайтеся», - підкреслив Р.АХМЕТОВ.

За його словами, навіть якщо «гірники» не захистять чемпіонський титул, але вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів, він буде щасливий.

«Таке відбудеться вперше, тому стане історичною подією, справжнім проривом для «Шахтаря», - зазначив Р.АХМЕТОВ.