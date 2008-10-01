Михайличенко і Біліч розкрили карти

Головний тренер збірної України Олексій Михайличенко оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до поєдинку відбірного турніру ЧС-2010 проти команди Хорватії (11 жовтня, Харків, стадіон ОСК «Металіст», початок − о 20.00). У порівнянні з переліком гравців, викликаних на матчі з білорусами та казахстанцями, в стані українців відбулися певні зміни, повідомляє ФФУ .

Замість голкіпера донецького «Шахтаря» Рустама Худжамова до лав національної команди вперше запрошено київського динамівця Станіслава Богуша. Водночас немає в списку його одноклубників Андрія Несмачного й Артема Мілевського, а також гірника Олексія Гая. Втім, після поєдинків єврокубків та чергового туру чемпіонату України цей список може бути відкорегований.

Склад збірної України

Голкіпери: Андрій П’ятов ( «Шахтар»), Станіслав Богуш і Олександр Шовковський (обидва − «Динамо»).

Захисники: В’ячеслав Шевчук, Дмитро Чигринський і Олександр Кучер (усі − «Шахтар»), Тарас Михалик («Динамо»), Григорій Ярмаш («Ворскла»), Віталій Мандзюк («Арсенал»), Андрій Русол («Дніпро»).

Півзахисники: Максим Калиниченко і Сергій Назаренко («Дніпро»), Денис Голайдо («Таврія»), Анатолій Тимощук («Зеніт», Росія), Євген Левченко («Гронінген», Нідерланди), Сергій Кравченко («Ворскла»), Олександр Алієв («Динамо»).

Нападники: Андрій Воронін («Герта», Німеччина), Андрій Шевченко («Мілан», Італія), Володимир Гоменюк («Таврія»), Євген Селезньов («Шахтар»).

Тренувальний збір команди Михайличенка розпочнеться в понеділок, 6 жовтня. Того ж дня журналісти зможуть відвідати відкрите тренування «синьо-жовтих» на заміській базі ФК «Динамо» в Кончі-Заспі. Йому передуватиме прес-конференція за участю головного тренера (початок − о 16.30).

Водночас оголосив список з 23-х гравців і колега Олексія Михайличенка − Славен Білич, котрий очолює національну команду Хорватіїі, яка після гри з Україною зустрінеться на власному полі з Андоррою.

Склад збірної Хорватії

Голкіпери: Стіпе Плетикоса («Спартак» Москва, Росія), Ведран Руньє («Ланс», Франція), Даніель Субашич («Хайдук»);

Захисники: Ведран Чорлука («Тоттенхем», Англія), Йосип Шимунич («Герта», Німеччина), Даріо Кнежевич («Ювентус», Італія), Хрвоє Вейич («Томь», Росія), Івіца Крижанац («Зеніт», Росія), Діно Дрпич («Динамо» З);

Півзахисники: Даніель Праньїч («Херенвен», Нідерланди), Даріо Срна («Шахтар», Україна), Ніко Ковач («Зальцбург», Австрія), Лука Модрич («Тоттенхэм», Англія), Йерко Лєко, Нікола Покривач (обидва − «Монако», Франція), Іван Ракітич («Шальке», Німеччина), Огнен Вукоєвич («Динамо», Україна), Іво Ілічевич («Гройтер Фюрт», Німеччина);

Нападники: Младен Петрич, Івица Оліч (обидва − «Гамбург», Німеччина), Іван Класнич («Нант», Франція), Нікола Калінич («Хайдук»), Маріо Манджукич («Динамо» З).