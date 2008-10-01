Головний тренер «Барселони» побоюється «Шахтаря»

Головний тренер іспанської «Барселони» Хосеп ГВАРДІОЛА побоюється донецького «Шахтаря», але налаштований тільки на перемогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку напередодні матчу групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - «Барселона».

«Я знаю, що в «Шахтарі» є гравці дуже високого рівня. Складно вигравати в Донецьку, тому впродовж усього матчу нам треба бути гранично зібраними», – сказав Х.ГВАРДІОЛА.

За його словами, він «повністю сконцентрований на зустріч з «Шахтарем», вона дуже важлива для нас». «Шахтар» дуже серйозний суперник, виграти у них вдома практично неможливо. У Лізі чемпіонів програш означає дуже серйозну втрату, тому ми налаштовуємось на перемогу…Гра із «Шахтарем» дуже важлива», - наголосив наставник каталонців.

Він також запевнив, що «поважає «Шахтар», оскільки «це серйозний супротивник, який досяг практично всього в українському футболі, командою керує серйозний наставник». «Але ми зробимо все, щоб зіпсувати їм настрій», - підсумував головний тренер «Барселони».

Як відомо, сьогодні на стадіоні «Олімпійський» у Донецьку відбудеться матч Ліги чемпіонів між командами «Шахтар» (Донецьк, Україна) і «Барселона» (Барселона, Іспанія).

Охороняти громадський порядок у місті під час матчу будуть близько 750 співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ МВС.