Головний тренер «Барселони» побоюється «Шахтаря»
Але обіцяє зіпсувати Луческу настрій
Головний тренер іспанської «Барселони» Хосеп ГВАРДІОЛА побоюється донецького «Шахтаря», але налаштований тільки на перемогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку напередодні матчу групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - «Барселона».
«Я знаю, що в «Шахтарі» є гравці дуже високого рівня. Складно вигравати в Донецьку, тому впродовж усього матчу нам треба бути гранично зібраними», – сказав Х.ГВАРДІОЛА.
За його словами, він «повністю сконцентрований на зустріч з «Шахтарем», вона дуже важлива для нас». «Шахтар» дуже серйозний суперник, виграти у них вдома практично неможливо. У Лізі чемпіонів програш означає дуже серйозну втрату, тому ми налаштовуємось на перемогу…Гра із «Шахтарем» дуже важлива», - наголосив наставник каталонців.
Він також запевнив, що «поважає «Шахтар», оскільки «це серйозний супротивник, який досяг практично всього в українському футболі, командою керує серйозний наставник». «Але ми зробимо все, щоб зіпсувати їм настрій», - підсумував головний тренер «Барселони».
Як відомо, сьогодні на стадіоні «Олімпійський» у Донецьку відбудеться матч Ліги чемпіонів між командами «Шахтар» (Донецьк, Україна) і «Барселона» (Барселона, Іспанія).
Охороняти громадський порядок у місті під час матчу будуть близько 750 співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ МВС.