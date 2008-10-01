Протасов їде працювати до Росії

Вчора Олег Протасов прибув у Краснодар, а сьогодні його представлять гравцям його нового клубу – “Кубані”. Екс-наставникові "Дніпра" залишилося тільки одержати дозвіл на роботу в Росії.

Джерело в російському клубі розповіло "Сегодня|Спорт", що за всіма пунктами контракту клуб і тренер дійшли згоди. У "Кубані" не сумніваються, що разом з тренером в команді з`являться і нові футболісти. "З приходом Протасова у нас будуть нові завдання. У нього своє бачення футболу. Поки відомо, що разом з Протасовим в "Кубані" з`явиться новий тренер по фізпідготовці".

Ініціатором запрошення українського фахівця в краснодарську команду, яка зараз займає друге місце за 7 турів до фінішу чемпіонату першої ліги, став спонсор "Кубані" — Індустріальний Союз Донбасу. Окрім "Кубані" російська преса "сватала" Протасова також до "Ростова" і "Шинніка". А раніше українця запрошував румунський "Клуж", який грає в Лізі чемпіонів.

У 2008 році Олег Протасов буде вже третім головним тренером "Кубані". Краснодарці почали рік під керівництвом Олександра Тарханова, але він залишив команду через проблеми зі здоров`ям. З квітня по серпень клубом керував Сергій Павлов, який перейшов потім у "Шиннік", який грає у прем’єр-лізі . Протягом місяця в.о. головного тренера був Погос Галстян. До речі, в тренерському штабі краснодарців працює Андрій Вікторович Юдін, колишній партнер Олега Валерійовича по "Дніпру", зазначає видання.