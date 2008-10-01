Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися матчі другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА з футболу

Група E Ольборг - МЮ 0:3 (Руні 22, Бербатов 55, 79)

Вільярреал - Селтік 1:0 (Сенна 67)

У МЮ і Вільярреала - по 4 очки, у Селтіка та Ольборга - по одному.

Група F

Фіорентина - Стяуа 0:0

Баварія - Ліон 1:1 (Зе Роберто 51 - Жуніньо 24)

У Баварії - 4 очки, у Ліона та Фіорентини - по 2, у Стяуа - 1 очко.

Група G

Арсенал - Порту 4:0 (ван Персі 31, 48, Адебайор 40, 72 пен.)

Фенербахче - Динамо 0:0

У Арсенала - 4 очки, у Порту - 3, у Динамо - 2, у Фенербахче - 1 очко.

Група H

Зеніт - Реал 1:2 (Данні 25 - Губочан 4 автогол, ван Ністелрой 31)

БАТЕ - Ювентус 2:2 (Кривець 17, Стасевич 23 - Яквінта 29, 45)

У Реала - 6 очок, у Ювентуса - 4, у БАТЕ - 1 очко, у Зеніта очок немає.

Нагадаємо, що сьогодні грають

Група A Клуж - Челсі

Бордо - Рома

Група B

Інтер - Вердер

Анортосіс - Панатінаїкос

Група C Шахтар - Барселона

Спортинг - Базель

Група D Ліверпуль - ПСВ

Атлетіко - Марсель