Зіграно два матчі в Кубку УЄФА
До групового турніру пройшли ЦСКА і Герта
Закінчилися перші два матчі у відповідь першого раунду Кубка УЄФА
ЦСКА Москва - Славен 1:0 (перший матч 2:1)
Сент-Патрік - Герта - 0:0 (0:2).
До групового турніру проходять ЦСКА і Герта.
Решта матчів раунду відбудуться 2 жовтня.
Валенсія - Марітіму (перший матч 1:0)
Олімпіакос Пірей - Норселланн (2:0)
Віторія Гімараеш - Портсмут (0:2)
Депортіво - Бранн (0:2)
Парі Сен-Жермен - Ержиєспор (2:1)
Брюгге - Янг Бойз (2:2)
Копенгаген - ФК Москва (2:1)
Удінезе - Борусія Дортмунд (2:0)
Аякс - Борац Чачак (4:1)
Васлуй - Славія Прага (0:0)
Динамо Бухарест - НЕК (0:1)
Ред Булл - Севілья (0:2)
Артмедіа - Спортинг Брага (0:4)
Спарта Прага - Динамо Загреб (0:0)
Цюріх - Мілан (1:3)
Астон Вілла - Літекс (3:1)
Галатасарай - Беллінцона (4:3)
Металіст - Бешикташ
Спартак Москва - Банік (1:0)
Твенте - Ренн (1:2)
Херенвєєн - Віторія Сетубал (1:1)
Бенфіка - Наполі (2:3)
Мазервелл - Нансі (0:1)
Манчестер Сіті - Омонія (2:1)
Стандард - Евертон (2:2)
Левськи - Жиліна (1:1)
Хонка - Расинг Сантандер (0:1)
Каунас - Сампдорія (0:5)
Партизан - Тимішоара (2:1)
Сент-Етьєн - Хапоель Тель-Авів (2:1)
Униря - Гамбург (0:0)
Русенборг - Брондбю (2:1)
Калмар - Фейєноорд (1:0)
Лех - Аустрія Відень (1:2)
Шальке 04 - АПОЕЛ (4:1)
Штутгарт - Черно Море (2:1)
Рапід Бухарест - Вольфсбург (0:1)
Вісла Краків - Тоттенхем Хотспур (1:2)