Зіграно два матчі в Кубку УЄФА

До групового турніру пройшли ЦСКА і Герта

Закінчилися перші два матчі у відповідь першого раунду Кубка УЄФА ЦСКА Москва - Славен 1:0 (перший матч 2:1) Сент-Патрік - Герта - 0:0 (0:2). До групового турніру проходять ЦСКА і Герта. Решта матчів раунду відбудуться 2 жовтня. Валенсія - Марітіму (перший матч 1:0) Олімпіакос Пірей - Норселланн (2:0) Віторія Гімараеш - Портсмут (0:2) Депортіво - Бранн (0:2) Парі Сен-Жермен - Ержиєспор (2:1) Брюгге - Янг Бойз (2:2) Копенгаген - ФК Москва (2:1) Удінезе - Борусія Дортмунд (2:0) Аякс - Борац Чачак (4:1) Васлуй - Славія Прага (0:0) Динамо Бухарест - НЕК (0:1) Ред Булл - Севілья (0:2) Артмедіа - Спортинг Брага (0:4) Спарта Прага - Динамо Загреб (0:0) Цюріх - Мілан (1:3) Астон Вілла - Літекс (3:1) Галатасарай - Беллінцона (4:3) Металіст - Бешикташ Спартак Москва - Банік (1:0) Твенте - Ренн (1:2) Херенвєєн - Віторія Сетубал (1:1) Бенфіка - Наполі (2:3) Мазервелл - Нансі (0:1) Манчестер Сіті - Омонія (2:1) Стандард - Евертон (2:2) Левськи - Жиліна (1:1) Хонка - Расинг Сантандер (0:1) Каунас - Сампдорія (0:5) Партизан - Тимішоара (2:1) Сент-Етьєн - Хапоель Тель-Авів (2:1) Униря - Гамбург (0:0) Русенборг - Брондбю (2:1) Калмар - Фейєноорд (1:0) Лех - Аустрія Відень (1:2) Шальке 04 - АПОЕЛ (4:1) Штутгарт - Черно Море (2:1) Рапід Бухарест - Вольфсбург (0:1) Вісла Краків - Тоттенхем Хотспур (1:2)

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