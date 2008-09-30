Луческу: і не наполягайте на тому, щоб я пішов

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ заявляє, що піде з команди тільки якщо йому про це скаже президент клубу Рінат АХМЕТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку напередодні матчу групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - «Барселона».

«У мене контракт такого роду, що я не можу просто так піти у відставку. Тому не наполягайте на тому, щоб я пішов. Таке відбудеться тільки в тому разі, якщо президент мені скаже про це. Тоді ми потиснемо один одному руки, і на цьому все закінчиться», - сказав тренер.

Він наголосив, що його не «зв`язують контракт або гроші». «Я сам за вдачею боєць і не залишу команду в складній ситуації, а зараз вона саме така. Я головний винуватець, і несу відповідальність, тому було б простіше подати у відставку», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

«Я вірю в свою команду і своїх гравців. Упевнений, що гравці так само ставляться до мене», - підсумував головний тренер «Шахтаря».