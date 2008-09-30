Проти України триває інформаційна війна

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що проти України та Польщі як господарів Євро-2012 ведеться інформаційна війна. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Г.СУРКІСА, антиукраїнська пропаганда особливо посилилася напередодні останнього засідання Виконкому УЄФА, коли в італійській пресі вже повідомлялося, що Італія визначена господарем Чемпіонату Європи з футболу 2012 року і приступає до реконструкції своїх стадіонів. Або інший приклад, продовжив він, коли німецькі ЗМІ поширили інформацію про те, що Німеччина запропонувала Польщі свої міста, тому що Україна, нібито, ненадійний партнер і не виконує своїх зобов’язань.

“Широкомасштабна інформаційна війна, розгорнута у деяких зарубіжних ЗМІ проти господарів Євро-2012, зайвий раз засвідчила, що факт здобуття перемоги і гарантія її збереження – це дві великі різниці”, - сказав Г.СУРКІС.

На його думку, українська система контпропагандистської оборони не завжди якісно виконує свої функції і практично не синхронізована з можливостями польських партнерів.

Президент ФФУ нагадав, що лише 19 вересня у рамках другого засідання спільного українсько-польського комітету в Києві було утворено робочу групу, яка повинна виробити конкретні пропозиції щодо взаємодії у цій важливій сфері.

“А поки що інформаційний простір України та Польщі вільно використовується недружніми нам суб’єктами для відвертих провокацій проти нашого іміджу”, - переконаний Г.СУРКІС.

Саме тому він закликав журналістів активніше інформувати і суспільство і, особливо, міжнародну спільноту про хід підготовки України до Євро-2012.

“Ми віримо та сподіваємось на вашу допомогу”, - сказав президент ФФУ, звертаючись до представників національних мас-медіа.