Якщо заощадити на кожному сидінні по 5 см, стадіон впишеться у вимоги УЄФА

Відкритий 14 вересня новий стадіон у Дніпропетровську “Арена Дніпро”, який прийматиме матчі Євро-2012, відповідає вимогам УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів заявив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

“Сьогодні брутто на цьому стадіоні – 31 тис. місць, нетто – біля 28 тисяч. Для того, щоб привести цей стадіон у належність до тих зобов’язань, які ми на себе взяли, потрібно буде змінити в деяких секторах сидіння з 50 см до 45”, - сказав Г.СУРКІС.

Він додав, що інше недоречно навіть обговорювати.

“Все буде готово в необхідний термін”, - наголосив президент ФФУ.

Раніше деякі вітчизняні видання поширили інформацію про те, що нова арена у Дніпропетровську не відповідає вимогам УЄФА, оскільки кількість місць на ній менше 30 тисяч, визначеним для матчів рівня європейської першості.