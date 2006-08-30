Валерій Борзов: Буковина - стратегічний регіон

„Чернівецька область за своїми передгірськими природо-кліматичними, сприятливими для бігунів умовами є стратегічним регіоном для української легкої атлетики”, - заявив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях дворазовий олімпійський чемпіон, член Міжнародного Олімпійського комітету (МОК), президент Федерації легкої атлетики України Валерій БОРЗОВ, який перебуває на Буковині з офіційним візитом на запрошення керівництва області.

Як передає кореспондент УНІАН, В.БОРЗОВ, зокрема, зазначив, що особисто їздив регіонами Буковини, аби на власні очі побачити реалії спортивної інфраструктури краю. У райцентрі Кіцмань, де тренується чемпіон світу і Європи з легкої атлетики Іван ГЕШКО, В.БОРЗОВ підтримав ідею будівництва у парковій зоні нового стадіону. “Якщо столиця надасть субвенцію для встановлення там сучасної бігової доріжки, то Кіцмань може стати центром розвитку бігу на середні дистанції національного значення,” – вважає В.БОРЗОВ. У цьому контексті перспективною, на його думку, є також ідея передачі під створення такого центру (міні-спортивний інтернат) одного зі спальних корпусів Кіцманської школи-інтернату, яку планується перепрофілювати на ліцей.

Під час свого візиту член МОК ознайомився зі станом чернівецького стадіону «Буковина». На його думку, застаріле покриття бігових доріжок варто замінити на найсучасніше, яке дозволяло б проводити тут офіційні національні та міжнародні змагання. За словами В.БОРЗОВА, реконструкція чернівецької спортивної споруди коштуватиме 6 мільйонів гривень.

Крім цього, повідомив він, керівництво міста має на меті побудувати у Чернівцях Палац спорту. На першому поверсі можна було б займатися легкою атлетикою, на другому та третьому можуть проводити тренування представники інших видів спорту – тенісу, боксу, боротьби, гімнастики.