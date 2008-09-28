Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу
20:48, 28 вересня 2008Спорт
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Перший гол на новій арені для Дніпра, але...
Завершилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу.
Дніпро – Металург З 1:2 (Невмивака 41, Лоло 57 авт. - Льопа 82)
Іллічівець – Арсенал 2:1 (Ярошенко 8, Кривошеєнко 81 – Симоненко 49)
Зоря – Карпати 1:0 (Райчевич 57)
Раніше відбулися матчі:
ФК Львів - Чорноморець 0:2 (Васкес 73, Коритько 78)
Шахтар - Металург Д 1:1 (Ілсіньйо 50 - Дімітров 89)
Металіст - Ворскла 3:1 (Джексон 10, 84 пен., Слюсар 21 - Цуррі 26)
Таврія - ФК Харків 1:1 (Ковпак 90, пен. - Гунчак 46)
Динамо - Кривбас 3:0 (Алієв 18, 47, Нінкович 27)
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