Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Перший гол на новій арені для Дніпра, але...

Завершилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу. Дніпро – Металург З 1:2 (Невмивака 41, Лоло 57 авт. - Льопа 82) Іллічівець – Арсенал 2:1 (Ярошенко 8, Кривошеєнко 81 – Симоненко 49) Зоря – Карпати 1:0 (Райчевич 57) Раніше відбулися матчі: ФК Львів - Чорноморець 0:2 (Васкес 73, Коритько 78) Шахтар - Металург Д 1:1 (Ілсіньйо 50 - Дімітров 89) Металіст - Ворскла 3:1 (Джексон 10, 84 пен., Слюсар 21 - Цуррі 26) Таврія - ФК Харків 1:1 (Ковпак 90, пен. - Гунчак 46) Динамо - Кривбас 3:0 (Алієв 18, 47, Нінкович 27)

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