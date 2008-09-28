Український чемпіон Олімпіади-2008 узяв срібло Кубка світу (фото)

Рубан поступився двома очками

Олімпійський чемпіон Віктор Рубан зайняв друге місце за підсумками розіграшу Кубка світу у стрільбі з лука, повідомляє Олімпійський чемпіон Віктор Рубан зайняв друге місце за підсумками розіграшу Кубка світу у стрільбі з лука, повідомляє Сегодня У півфіналі Віктор знову на одне очко обіграв свого суперника по вирішальному поєдинку Пекіна-2008 корейця Кюн-Мо Парка - 109:108. У фіналі нашого співвітчизника знову-таки чекав кореєць - Дон Хюн Ім. Цього разу Віктор програв - 110:112. Фото з сайту FITA

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