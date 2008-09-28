Український чемпіон Олімпіади-2008 узяв срібло Кубка світу (фото)
19:06, 28 вересня 2008Спорт
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Рубан поступився двома очками
|Віктор Рубан (крайній зліва) - серед призерів Кубка світу 2008
У півфіналі Віктор знову на одне очко обіграв свого суперника по вирішальному поєдинку Пекіна-2008 корейця Кюн-Мо Парка - 109:108. У фіналі нашого співвітчизника знову-таки чекав кореєць - Дон Хюн Ім. Цього разу Віктор програв - 110:112.
Фото з сайту FITA
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