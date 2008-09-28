Українські фігуристи завоювали бронзу на юніорському гран-прі

Українська пара Анастасія ВИХОДЦЕВА та Олексій ШУМСЬКИЙ завоювали бронзову медаль на юніорському етапі гран-прі з фігурного катання в Мадриді.

Як передає Champion, перемогли представники Росії Катерина РЄЗАНОВА та Джонатан ГУРЕЙРО. Другі - Мая і Алекс ШИБУТАНІ зі США.

Ще одна українська пара Ксенія ЧЕПІЖКО та Сергій ШЕВЧЕНКО - дев`яті. Слід зазначити, що Ксеня і Сергій лише цього року перейшли у юніори.

Микола БОНДАР фіншував десятим у змаганні юнаків. Дмитро КУЗЬМЕНКО - 20. Переміг Армін МАХБАНУЗАДЕН з США.

Анастасія ЛИСТОПАД у змаганні одиночниць-дівчат посіла 13 місце.