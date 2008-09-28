Результати 6-го туру англійської Прем'єр-ліги
00:03, 28 вересня 2008Спорт
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Арсенал не витримав лідерства
Закінчилися сьогоднішні матчі 6-го туру англійської Прем`єр-ліги
Евертон - Ліверпуль 0:2 (Фернандо Торрес 59, 62)
Астон Вілла - Сандерленд 2:1 (Ешлі Янг 17, Кар`ю 33 - Сіссе 10)
МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60, пен., Руні 77)
Міддлсбро - Вест Бромвіч 0:1 (Олссон 53)
Ньюкасл - Блекберн 1:2 (Оуен 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41)
Сток Сіті - Челсі 0:2 (Босінгва 36, Анелька 77)
Фулхем - Вест Хем 1:2 (Мерфі 59 пен. - Коул 43, Етерінгтон 45)
Арсенал - Халл Сіті 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованні 62, Кузен 66)
Завтра відбудуться матчі Портсмут - Тоттенхем і Віган - Манчестер Сіті.
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