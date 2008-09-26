Тимошенко ввела до складу Оргкомітету Євро-2012 Миколу Томенка

Заступника голови Верховної Ради України Миколу ТОМЕНКА за рішенням прем’єр-міністра України, голови Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Юлії ТИМОШЕНКО введено до складу Оргкомітету на посаду заступника голови.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Таким чином, на сьогодні Оргкомітет налічує 6 заступників: Іван ВАСЮНИК (віце-прем`єр-міністр України, перший заступник голови Оргкомітету), Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім`ї, молоді та спорту, заступник голови Оргкомітету), Станіслав СТАШЕВСЬКИЙ (радник прем`єр-міністра України, заступник голови Оргкомітету), Григорій СУРКІС (президент Федерації футболу України, заступник голови Оргкомітету (за згодою), М.ТОМЕНКО (заступник голови Верховної Ради України, заступник голови Оргкомітету), Євген ЧЕРВОНЕНКО (голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, заступник голови Оргкомітету).