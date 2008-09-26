Виконком УЄФА висунув Україні та Польщі п’ять умов

Виконком УЄФА сьогодні підтвердив наміри провести фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, але висунув країнам п’ять вимог, дотримання яких є обов’язковими для його проведення.

Про це йдеться у заяві УЄФА, обнародуваній на сайті uefa.com.

По-перше, обидві країни повинні продовжувати докладати необхідних зусиль, оскільки будь-яке зволікання може поставити під сумнів проведення турніру в цих країнах.

По-друге, УЄФА вирішить, скільки стадіонів (а отже і міст) і які саме, прийматимуть матчі турніру. Мінімум їх може бути шість, максимум - вісім, враховуючи, що контракти були підписані з вісьмома стадіонами, містами і аеропортами.

По-третє, кількість стадіонів (міст) не обов`язково буде рівною в двох країнах.

Завершення робіт на стадіонах у Києві і Варшаві залишається основоположним елементом всього проекту, що є четвертою умовою.

Крім того, уряди обох країн повинні підтримувати свої національні асоціації і виконувати зобов`язання, дані УЄФА, особливо ті, що стосуються проживання уболівальників, учасників Євро-2012 і транспортної інфраструктури.