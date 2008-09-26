УЄФА остаточно залишив Євро-2012 за Україною та Польщею
16:19, 26 вересня 2008Спорт
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Рішення виконавчого комітету
Виконавчий комітет УЄФА прийняв остаточне рішення про проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, повідомляє Рейтер.
Водночас інспектори УЄФА висловили критичні зауваження з приводу темпів підготовки інфраструктури до чемпіонату.
Як повідомляють офіційні джерела УЄФА, рішення про проведення Євро-2012 в Україні та Польщі є остаточним, і сумнівів щодо перенесення чемпіонату в інші країни немає.
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