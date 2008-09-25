"Приватбанк" продає квитки на футбол через банкомати

"ПриватБанк" реалізував технологію продажу квитків на футбол через свої банкомати. Про це на корпоративному блозі повідомляє голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ.

За його інформацією, перед відкриттям нового стадіону в Дніпропетровську цією послугою скористалося 1,5 тис. осіб.

«Зазначу, що поки технологія недосконала. У банкоматах можна було купити квитки лише двох цінових категорій. Але зовсім скоро – вже за декілька місяців – з`явиться можливість вибирати місця по всьому стадіону», - говорить О.ДУБІЛЕТ.

Голова правління зазначає, що якщо зараз квитки, які видає банкомат, потрібно обмінювати в касах стадіону на звичайні квитки, то скоро банкомат друкуватиме на чеках штрих-код, за яким відразу можна буде увійти на стадіон.

«Зараз нову технологію застосовуємо в Дніпропетровську. Але дуже скоро ми запропонуємо застосувати її й іншим футбольним клубам, обов`язково запустимо продаж квитків і в Приват24», - говорить О.ДУБІЛЕТ.

Довідка УНІАН. ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

Активи банку на 1 липня ц.р. становили 68,019 млрд. грн., зобов`язання - 60,376 млрд. грн., власний капітал - 7,643 млрд. грн.

Статутний капітал банку на 1 липня 2008 року - 4 млрд. 228,25 млн. грн.

Чистий прибуток «ПриватБанку» за підсумками першого півріччя ц.р. становив 738,931 млн. грн.

За даними банку, на 1 квітня 2008 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного становила 43,44%, опосередкованої - 9,59%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.