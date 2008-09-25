Суркіс і Васюник дадуть прес-конференцію після повернення з Бордо

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС завтра, 26 вересня, проведе прес-конференцію, під час якої повідомить про результати засідання Виконавчого комітету УЄФА щодо оцінки підготовки України та Польщі до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, очікується, що участь у прес-конференції також візьме віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК

Федерація футболу України запрошує працівників вітчизняних та зарубіжних ЗМІ отримати найсвіжішу і найкомпетентнішу інформацію з перших рук про подальші перспективи участі України у проекті Євро-2012.

Прес-конференція розпочнеться о 19.00 у Будинку футболу (пров. Лабораторний, 7а).

Телефон для довідок: 521-05-33.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, у французькому місті Бордо розпочалося дводенне засідання виконкому УЄФА, на якому буде ухвалене остаточне рішення стосовно того, чи спроможні Україна та Польща бути господарями фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На черговому зібранні оперативного органу керівництва континентальним футболом інтереси України представляє президент ФФУ, член Виконкому УЄФА Г.СУРКІС.