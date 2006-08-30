Віталій Кличко назвав умову, за якої він повернеться на ринг

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Віталій КЛИЧКО не виключає свого повернення на ринг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український боксер заявив під час свого перебування у Харкові.

Водночас В.КЛИЧКО наголосив, що його повернення може відбутися лише у тому разі, якщо інший непереможений чемпіон - Леннокс ЛЬЮЇС - виявить бажання ще позмагатися на рингу.

“Якщо Леннокс ЛЬЮЇС повернеться, я обов’язково проведу цей поєдинок”, - сказав В.КЛИЧКО.

“Я завершив спорт, я з величезним задоволенням дарував би прекрасні емоції, чудові видовищні поєдинки, але, на превеликий жаль, останнім часом вимушений був більше боротися з травмами, котрі почали переслідувати мене, ніж із суперниками в ринзі. Це було основною причиною завершення моєї спортивної кар’єри”, - ще раз пояснив В.КЛИЧКО своє рішення покинути великий спорт.

Водночас боксер зазначив, що перебуває у гарній спортивній формі. “Я у формі, - сказав він. - Два-три рази на тиждень я знаходжуся у спортивній залі. З форми не виходжу”.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2004 року британець Л.ЛЬЮЇС зберіг титул чемпіона світу серед важкоатлетів за версією Всесвітньої боксерської ради, перемігши українця Віталія КЛИЧКА. Рефері зупинив бій після шостого раунду через те, що у В.КЛИЧКА була сильно розсічена ліва брова (українець пропустив сильний удар у третьому раунді). Таким чином, суддя зафіксував перемогу Л.ЛЬЮЇСА технічним нокаутом, що викликало невдоволення В.КЛИЧКА і глядачів, які зібралися на арені "Степлс Сентер". На думку більшості експертів, В.КЛИЧКО в цьому бою виглядав об`єктивно сильніше і лідирував за кількістю очок, отож, рішення судді фактично врятувало чемпіона світу від поразки.

Після поєдинку Л.ЛЬЮЇС заявив, що готовий дати українцю реванш, якщо поєдинок у відповідь буде добре профінансований.

Однак, матч-реванш так і не відбувся. 6 лютого 2004 року Л.ЛЬЮЇС на прес-конференції в Лондоні оголосив про завершення своєї професійної кар`єри. Він став першим боксером-важкоатлетом за останні майже 50 років, який залишив кар`єру у ранзі діючого чемпіона світу. "Сьогодні особливий день у моєму житті, – заявив 38-річний Л.ЛЬЮЇС. – Я хочу оголосити, що бій 21 червня 2003 року був останнім у моїй професійній кар`єрі".

Потім Віталій КЛИЧКО виборов титул чемпіона світу за версією WBC у бою з південно-африканцем Коррі САНДЕРСОМ.

У листопаді 2005 року Віталій КЛИЧКО через травму прийняв рішення завершити спортивну кар`єру.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у Харкові Віталій КЛИЧКО взяв участь у відкритті дитячого спортивного майданчика в рамках презентації соціального проекту “Клич друзів – граймо разом!”, який реалізує в Україні благодійна організація “Фонд братів КЛИЧКІВ”.

Спілкуючись із журналістами, Віталій повідомив, що вже цього тижня може стати відомим ім’я офіційного суперника Володимира КЛИЧКА, який 11 листопада проведе бій за збереження титулу чемпіона світу. Старший брат висловив упевненість, що Володимир стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.