Віталій Кличко: у СРСР існували потужні оригінальні школи боксу

Віталій КЛИЧКО упевнений, що його молодший брат Володимир стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Про це непереможений чемпіон сказав, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи зможе Володимир КЛИЧКО “об’єднати всі пояси”.

“Я цілком упевнений, і це не гучні слова, що Володимир є одним з найсильніших боксерів, і якщо він зможе реалізувати свій потенціал, він стане абсолютним чемпіоном світу”, - сказав Віталій КЛИЧКО. За словами старшого брата, “сьогодні експерти вважають Володимира найсильнішим із чинних чемпіонів”.

Головними козирями Володимира КЛИЧКА у майбутніх поєдинках з потенційними суперниками на рингу Віталій назвав “швидкість, силу удару, рухливість”, а найголовнішим – “силу духу”.

Віталій нагадав, що Володимир вийде захищати титул чемпіона світу за своєю версією 11 листопада.

Говорячи про тенденції сучасного рингу, Віталій зазначив, що “сьогодні бокс зовсім інший, ніж бокс, який був 10-15 років тому”. За його словами, бокс став набагато динамічнішим, швидкіснішим: “домінують фізичні якості, швидкісні якості”. Але, наголосив чемпіон, на перше місце в сучасному боксі сьогодні вийшли “тактика, стратегія”.

Аналізуючи успіхи чотирьох боксерів-професіоналів з України, Росії, Білорусі та Казахстану, які сьогодні стали чемпіонами світу у надважкій категорії, Віталій КЛИЧКО зазначив, що це сталося завдяки тому, що в країнах колишнього СРСР існували потужні оригінальні школи боксу, було закладене міцне підґрунтя, яке принесло свої плоди.

На запитання, що слід робити, аби професійний бокс в Україні залишився на тому рівні, на який його піднесли брати КЛИЧКИ, Віталій відповів, що “слід робити спорт модним, слід сприяти масовому спортивному руху”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові Віталій КЛИЧКО взяв участь у відкритті дитячого спортивного майданчика в рамках презентації соціального проекту “Клич друзів – граймо разом!” благодійної організації “Фонд братів КЛИЧКІВ”.