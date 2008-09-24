Громадяни мають право на фізкультуру незалежно від статі та освіти

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні у новій редакції проект закону про фізичну культуру і спорт.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 395 народних депутатів з 444 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається, що громадяни, незалежно від етнічного та соціального походження, майнового стану, раси, національності, статі, освіти, віросповідання, роду занять, місця проживання та інших ознак, мають право займатися фізкультурою і спортом.

Також передбачається, що визнані в Україні в установленому порядку види спорту включаються до реєстру видів спорту, що визнані в Україні. Порядок визнання видів спорту, включення їх до реєстру видів спорту, що визнані в Україні, порядок ведення цього реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Фінансування розвитку фізкультури і спорту здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. На цілі фізичної культури і спорту використовуються кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також позабюджетні надходження.

У межах, визначених законодавством, не обкладаються податками кошти підприємств, установ, організацій, спрямовані на фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність в межах, визначених законодавством. Заклади фізичної культури і спорту звільняються від сплати земельного податку у порядку, встановленому законодавством.

Держава надає податкові пільги для юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що здійснюють благодійну допомогу у сфері фізичної культури і спорту в порядку, встановленому законодавством.

У сільській місцевості витрати на утримання усіх закладів фізичної культури і спорту, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також проведення фізкультурно-спортивних заходів здійснюються переважно з державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування.

Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, належать до земель рекреаційного призначення. Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування встановлюються пільгові тарифи на комунальні послуги та енергопостачання для спортивних споруд або їм надається фінансова підтримка з відповідних бюджетів для компенсації витрат на їх оплату.

Спортивні споруди приватизуються в порядку, встановленому законодавством. Власники приватизованих спортивних споруд не можуть змінювати їх призначення.