Чемпіон Паралімпійських ігор отримав нову квартиру в Полтаві

Дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор у Пекіні Дмитро ВИНОГРАДЕЦЬ отримав ключі від нової квартири від влади Полтавської області.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Полтавської ОДА Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ, відбулося вшанування Д.ВИНОГРАДЦЯ.

«Дмитро ВИНОГРАДЕЦЬ – єдиний спортсмен області, який у складі національної команди України виступав на Паралімпіаді в Пекіні", - сказав прес-секретар, наголосивши, що плавець виборов 4 олімпійські нагороди – дві золотих, срібну та бронзову.

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ у вітальній промові запевнив, що влада "докладатиме всіх зусиль, щоб полтавські спортсмени досягали найвищих результатів на найбільш престижних спортивних змаганнях".

Разом з головою обласної ради Олександром УДОВИЧЕНКОМ В.АСАДЧЕВ вручив Д.ВИНОГРАДЦЮ ордер на нову квартиру в Полтаві та грошові премії.

Винагороду також отримала тренер спортсмена Галина БОЙКО.