Луческу не прийшов на післяматчеву прес-конференцію

«Не важко було відчути себе погано після того, як «Шахтар» зіграв нульову нічию з «Арсеналом». Саме так і трапилося з головним тренером «гірняків» Мірчею Луческу, у нього піднялася температура, і взагалі самопочуття виявилося не для публічних виступів", - так пояснила прес-служба ФК «Шахтар» відсутність головного тренера клубу Мірчі Луческу на післяматчевій прес-конференції після гри з київським «Арсеналом» (0:0).

На післяматчеве спілкування з пресою прийшов асистент головного тренера Олександр Спиридон.

«Містер Луческу просив журналістів вибачити його, він себе зле почуває, так що на ваші запитання відповім я...»

«Ми переживаємо дуже важкий момент у чемпіонаті. Ви бачите, що в Лізі чемпіонів «Шахтар» є зовсім іншою командою. З хорватами і швейцарцями ми грали зовсім в інший футбол. Напевно, проходимо якусь смугу невезіння. Тому що забий «Шахтар» хоч би один гол, якби влучив у ворота Вілліан в першому таймі, напевно, «Арсенал» би розкрився і грав би зовсім в інший футбол. Ми багато аналізуємо, що відбувається з командою, намагаємося вийти зі складного становища, в яке потрапили. На жаль, поки не виходить..», - говорить Спиридон.