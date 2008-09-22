Срна не знає, як дивитися в очі Ахметову

Гравець донецького Шахтаря Даріо Срна прокоментував гру з київським Арсеналом і її невтішний для гірників результат, нагадаємо, що гра в Києві завершилася безгольовою нічиєю 0:0.

Даріо Срна: «У нас велика проблема. У сьогоднішній ситуації немає одного або декількох відповідальних за те, що трапилося. Винна вся команда, всі гравці разом з тренером. Я вже втомився вибачатися перед уболівальниками. Найбільш відповідне сьогодні слово: «Соромно!» Не уявляю, як ми зможемо подивитися в очі президентові клубу. Він так за нас переживає, дає нам усе, у нас відмінні умови. А в результаті ми не можемо виграти. Жахливо. Сьогодні ми заслуговуємо найсуворішої критики. Соромно, соромно, соромно...»

Прес-служба ФК Шахтар